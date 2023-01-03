Під Бахмутом прикордонники відбили штурм та знищили два спостережні пункти російських військових

У понеділок, 2 січня, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута.

Про це повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Один бій тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50, він відбувся в районі населеного пункту Підгороднє. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій в інтервалі від 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.

Аеророзвідка Сил спеціальних операцій підтвердила втрати окупантів: п'ятьох росіян було ліквідовано, ще трьох – поранено.