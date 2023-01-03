Путінське "покращення": росіяни продовжують занурюватися в безпробудне болото злиднів

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»… Мабуть якісь вивернуті розуміння мають росіяни про «лучше» та, тим більше – «вєсєлєє», якщо вже багато років задовольняються гучними агітаційними лозунгами, якими путінська влада залюбки підмінила цілій країні навіть натяк на будь-яке покращення жалюгідного існування.

Звичайно, мова не йде про незначний відсоток тих, хто «купається у маслі» за рахунок розкраденого бюджету та різноманітних «труб», що качають до їхніх кишень мільярдні статки. Тим усе «в кайф»! А от для простої росії «світле майбутнє» як не наступило за десятиріччя, так вже й ніколи і не наступить, пише у своєму блозі на Цензор.нет політолог Юрій Федоренко.

Війна, яку розпочав владний безумець проти України, лише прискорила деградацію усіх сфер життя багатомільйонної країни, що і так ледве зводила кінці з кінцями. Поки збожеволіла елітка перебуває у світі своїх шизофренічних фантазій і тероризує сусідню державу, росіяни продовжують занурюватися в безпробудне болото злиднів.

Навіть за опитуваннями провладних інституцій, більше третини громадян РФ (35%) стали економити на їжі, періодично відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Купівельна спроможність простих росіян впала до 17 із 24 базових продовольчих товарів. Витрати громадян на купівлю продуктів, за даними росстату, скорочуються 7-й місяць поспіль: на 1,7% у квітні, більш як на 2% влітку, 3,5% у вересні та 4,3% - у жовтні.

Майже половина (43,2%) росіян мають дохід до 27 тисяч рублів, кожен четвертий (25,9%) - нижче 19 тисяч, а практично кожен сьомий (14,5%) живе на суму до 14 тисяч рублів на місяць, тобто менше ніж на 8 доларів на день. Та навіть 8 доларів для багатьох – лише мрія. ЦБ рф офіційно визнав, що «безробіття оновило історичний мінімум. На тлі наслідків часткової мобілізації в багатьох галузях посилюється брак робочої сили». «Геніальна» влада кремля зробила неможливе – «могилізувала» значну частину кваліфікованих робітників та кинула у гирло війни, створивши значну нестачу професіоналів різних галузей економіки та виробництва, залишивши тих, хто не має ніяких навиків і не може знайти собі роботу. Або – не хоче. Бо безпробудне традиційне російське п’янство не залишає ні часу ні сил на буд-яку працю, окрім як вкрасти щось та продати на чергову пляшку оковитої.

Частка нерозпроданих квартир у новобудовах, як індикатор фінансової спроможності населення, по всій Росії досягла 66%. Це рекорд за весь час досліджень (РБК).

Сукупний дефіцит бюджетів регіонів рф складе 1,7 трлн рублів (ЦБ РФ). Це рекорд за останні 16 років. І це все на тлі мільярдних витрат на безумну війну, що вже вкрала у росіян будь-які сподівання на покращення.

Армія, яка вторглась в Україну будувалась 10 років, і на неї з 2011 року було витрачено 770 млрд доларів. Станом на зараз ця «непереможна» армія втратила від 30 до 40 % своєї техніки. Таким чином, окупантам потрібно від 3 до 5 років, щоб компенсувати втрати тільки за цей рік. І це не враховуючи санкційний режим. Безодня…

На тлі безодні економічної, поглиблюється соціальна прірва, до якої несеться російська нація. Безумовно, набагато легше слідкувати за розвитком ЛГБТ-подій на Заході, та висміювати поняття «батьки 1 та 2», ніж визнати те, що у самій росії справи справді набрали ознаки тотальної соціальної та моральної катастрофи для цілої нації. Кількість злочинів сексуального характеру щодо дітей у Росії зросла на 44% - із 9 524 2010 року до 16 887 2021 року, повідомляють із посиланням на дані Генпрокуратури в протоколі засідання урядової комісії у справах неповнолітніх.

Зазначається, що 50% таких злочинів вчиняються знайомою дитині особою, кожен п'ятий - членами сім'ї, 11% - батьками або законними представниками, 25% - особами у стані алкогольного сп'яніння та особами, які страждають на психічні захворювання. Мабуть російські діти, що зазнають насильство з боку таких «батьків», залюбки обміняли б свої страждання на можливість рости у європейській сім’ї, навіть з «батьками 1 та 2».

Але ж ні! Бо то є «свої, скрепні» батьки-ґвалтівники – представники «великої та благословенної» російської псевдонації, про що постійно нагадують «дітям своїм» чорнороті попи рпц – фсб-шної структури, яка, прикриваючись «словом Божим», несе у своїх храмах справжній сатанізм, призиваючи до насильства та злочинів.

Безглузді, неспроможні та невиліковні росіяни опинилися перед фактом своєї історичної утилізації. На початку 90-х росія ще мала вибір. «И всё могло бы быть совсем не так. Если только сам себе не враг». Не сталося. Втрачена нація виявилася сама собі ворогом. Своїм дітям, своєму майбутньому. Те, на що перетворилася країна, цей концентраційно-агресивний табір для психічно хворих, вже не врятувати. Єдине, що залишається самим росіянам – швидко вщент зруйнувати «білокам’яні» бараки та спробувати побудувати «з нуля» своє життя. Своє майбутнє.

На такому будівництві і про безробіття можливо забудуть назавжди.

