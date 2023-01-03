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  • Зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків: стали відомі нові подробиці знищення 400 окупантів на базі в Макіївці
Роман Лазоренко
головний редактор
10:35, Сьогодні
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Зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків: стали відомі нові подробиці знищення 400 окупантів на базі в Макіївці

Зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків: стали відомі нові подробиці знищення 400 окупантів на базі в Макіївці

Стали відомі нові подробиці одного із самих потужних ударів ЗСУ по базі окупантів в Макіївці (місто в окупованій Донеччині), які були у великій кількості розміщенні у будівлі профтехучилища № 19.

Блогер Дмитро Золотухін написав, що успішній ліквідації російських мобіків допоміг конфлікт між “вагнеровцямі” та армією рф.

“Макіївське ПТУ № 19, яке стоїть посеред пустирі – ідеальна ціль.

Будинок, що окремо стоїть, в радіусі 300 метрів від якого немає будівель або будівель. В окремих російських телеграм-чатах вже почали з'являтися повідомлення про те, що рішення використовувати його як "накопичувач" для мобіків було прийнято після того, як вагнерівці відбили собі кілька будівель для розміщення рекрутованих зеків.

Зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків: стали відомі нові подробиці знищення 400 окупантів на базі в Макіївці, фото-1

Після жорсткого наїзду на Герасимова вагнерівці почуваються там королями та ходять поджопники кадровим офіцерам роздають. Місцеві командири намагаються вагнерівцям не суперечити, бо ніякої відповіді після наїзду на Герасимова не було. Ніхто начальника російського генштабу захищати не став.

А якщо вже начальник ГШ відважили нерозділене пі##ліну, то якогось комбрига Пригожин і його підлеглі можуть зліпити в гівно за два дні. Тому, коли надійшло розпорядження розмістити мобіків із Самари, то підселяти їх у розташування вагнерівців не стали, а вибрали окрему будівлю, яка взагалі не відповідала жодним умовам безпеки.

Ось так – зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків. Бо навіть зеки добровільно підписали контракт. Ті, хто не захотів – залишилися сидіти у в'язниці. А мобіків ніхто не питав – хочуть вони подихати чи ні”, - підсумував Золотухін.

Нагадаємо, що у новорічну ніч було завдано удару по розташуваннях мобілізованих російських солдатів у Макіївці. Було вбито близько 400 осіб, близько 300 — поранено.

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#Макіївка #базаросіян #ліквідація #окупанти #мрбіки
Роман Лазоренко
головний редактор
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