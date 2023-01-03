Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 108 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 750 російських загарбників. Загалом уже росія втратила в Україні близько 108 190 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 108190 (+750) осіб ліквідовано;

танків - 3036 (+5);

бойових броньованих машин - 6100 (+7);

артилерійських систем - 2033 (+6);

РСЗВ - 424 (+1);

засоби ППО - 214 (+1);

літаків - 283 (+0);

гелікоптерів - 270 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3);

крилаті ракети- 723 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0); автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10);

спеціальна техніка - 181 (+0). Дані уточнюються.

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