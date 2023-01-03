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Удар окупантів по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення, - ВІДЕО
Ракетний удар російської армії по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу у програмі Quotidien.
Трансляцію з українського міста вів журналіст Поль Гасьє, інформує Lb.ua.
“Журналісти Quotidien здивовані бомбардуванням в Україні. Поль Гасьє, Елоїза Грегуар і Тео Палфрай перебувають у Краматорську на сході України. Незадовго до прийому”, – йдеться в описі до відео.
У студії у той час перебував міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.
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