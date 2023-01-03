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Окупанти зруйновали льодову арену ХК «Донбас» у Дружківці, - ФОТО
Трьох ударів зазнала віддалена від фронту Дружківка: зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.
На фото наслідки обстрілу льодової арени «Альтаїр» в Дружківці.
Це була домашня арена восьмиразових чемпіонів України, хокейного клубу «Донбас».
Донецький хокейний клуб втрачає вже третю домівку через російських окупантів – спочатку Палац спорту «Дружба» у Донецьку, потім Mariupol Ice Center, а тепер ще й «Альтаїр».
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