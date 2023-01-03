Окупанти зруйновали льодову арену ХК «Донбас» у Дружківці, - ФОТО

Трьох ударів зазнала віддалена від фронту Дружківка: зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.

На фото наслідки обстрілу льодової арени «Альтаїр» в Дружківці.

Це була домашня арена восьмиразових чемпіонів України, хокейного клубу «Донбас».

Донецький хокейний клуб втрачає вже третю домівку через російських окупантів – спочатку Палац спорту «Дружба» у Донецьку, потім Mariupol Ice Center, а тепер ще й «Альтаїр».