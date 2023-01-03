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  • Буданов: Радість і перемогу — ось, що нам принесе 2023 рік
Роман Лазоренко
головний редактор
15:16, Сьогодні
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Буданов: Радість і перемогу — ось, що нам принесе 2023 рік

Буданов: Радість і перемогу — ось, що нам принесе 2023 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сподівається, що 2023 рік принесе Україні радість та перемогу.

У той же час, як сказав Буданов в ефірі телемарафону, 2023 року російське керівництво чекатиме на трансфер влади. До реваншистів чи більш лояльних покаже час, повідомляє пресслужба ГУР.

«Радість і перемогу — ось, що нам принесе 2023 рік. Як мінімум, я на це сподіваюся», — зазначив він.

Також начальник ГУР МО України прокоментував припущення, що війна може тривати до року. Він зазначив, що багато людей відраховують цей рік за своїми власними критеріями.

“Для багатьох людей війна почалася 24 лютого, хоча насправді, нагадаю, вона триває з 2014 року. Ну якщо таким чином додати рік, то це й буде середина або друга половина 2023 року... В світі може статися будь-що, але є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки”, – підсумував генерал-майор Кирило Буданов.

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#Буданов #війна #Україна #росія
Роман Лазоренко
головний редактор
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