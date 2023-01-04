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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 109 тисяч окупантів
Минулої доби, 3 січня, Збройні сили ліквідували близько 720 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 108 910 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 039 (+6) од,
- РСЗВ – 424 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
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