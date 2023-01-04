  • Головна
  • Росіяни визнали загибель вже 89 окупантів у Макіївці, серед них — підполковник
Ольга Романова
редактор
10:06, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни визнали загибель вже 89 окупантів у Макіївці, серед них — підполковник

Росіяни визнали загибель вже 89 окупантів у Макіївці, серед них — підполковник

Міністерство оборони РФ заявило, що внаслідок ракетної атаки по скупченню окупантів у Макіївці загинуло 89 осіб.

Російський режим зазначив, що серед загиблих є заступник командира полку підполковник Бачурін, інформує "НВ".

Причиною масової ліквідації окупантів у Макіївці росіяни назвали«масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів».

Удару по будівлі ПТУ з російськими військовими у Макіївці було завдано новорічної ночі.

Згідно з даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок ракетної атаки було знищено близько 400 загарбників, ще близько 300 отримали поранення.

Російський терорист Ігор Гіркін підтвердив інформацію про знищення сотень російських військових внаслідок ракетного удару по казармі ЗС РФ у Макіївці.

Причиною таких величезних втрат він назвав те, що російське військове командування розмістило в тому ж будинку склад із боєприпасами, які здетонували внаслідок прильоту ракет РСЗВ HIMARS.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Макіївка #базаросіян #ліквідація #втратиокупантів
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту