Міністерство оборони РФ заявило, що внаслідок ракетної атаки по скупченню окупантів у Макіївці загинуло 89 осіб.

Російський режим зазначив, що серед загиблих є заступник командира полку підполковник Бачурін, інформує "НВ".

Причиною масової ліквідації окупантів у Макіївці росіяни назвали«масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів».

Удару по будівлі ПТУ з російськими військовими у Макіївці було завдано новорічної ночі.

Згідно з даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок ракетної атаки було знищено близько 400 загарбників, ще близько 300 отримали поранення.

Російський терорист Ігор Гіркін підтвердив інформацію про знищення сотень російських військових внаслідок ракетного удару по казармі ЗС РФ у Макіївці.

Причиною таких величезних втрат він назвав те, що російське військове командування розмістило в тому ж будинку склад із боєприпасами, які здетонували внаслідок прильоту ракет РСЗВ HIMARS.