Окупанти обстріляли Курахове: одна людина загинула, двоє поранено, - ФОТО

Зранку, 3 січня, росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.





За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.





Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку.

Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.