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Окупанти обстріляли Курахове: одна людина загинула, двоє поранено, - ФОТО
Зранку, 3 січня, росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.
Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку.
Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.
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