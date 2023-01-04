На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та пʼятеро поранили

За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Ще 5 людей в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор