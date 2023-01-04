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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та пʼятеро поранили
За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Ще 5 людей в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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