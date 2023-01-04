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Під Бахмутом українські захисники відбили у ворога позиції та просунулись вперед: знищено девʼять окупантів
У вівторок, 3 січня, військовослужбовці Луганського прикордонного загону разом з білоруськими бійцями відбили позиції, з яких до того відійшов інший підрозділ Сил оборони.
Прикордонники та білоруси, які служать в «Інтернаціональному Легіоні», о 15:00 пішли вперед і просунулись на 300 метрів, повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
Бій тривав більше трьох годин.
Противник відступив, втративши 9 «200» та 13 «300».
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