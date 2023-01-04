Під Бахмутом українські захисники відбили у ворога позиції та просунулись вперед: знищено девʼять окупантів

У вівторок, 3 січня, військовослужбовці Луганського прикордонного загону разом з білоруськими бійцями відбили позиції, з яких до того відійшов інший підрозділ Сил оборони.



Прикордонники та білоруси, які служать в «Інтернаціональному Легіоні», о 15:00 пішли вперед і просунулись на 300 метрів, повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.



Бій тривав більше трьох годин.



Противник відступив, втративши 9 «200» та 13 «300».