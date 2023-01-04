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СБУ повідомила про підозру «віцеміністру вугілля та енергетики «днр», який «передав» окупантам шахти на Донеччині
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного з керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захоплених районах Донецької області.
Зловмисником є колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств, який у 2014 році приєднався до терористичної організації «днр», повідомляє СБУ.
Там він входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна, за чиїм дорученням займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.
На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.
За даними слідства, він безпосередньо сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт.
Крім цього, зловмисник неодноразово виступав на прокремлівських Ютуб-каналах, де публічно закликав підтримати збройну агресію рф проти України.
На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України.
Однак співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
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