Засуджено агентів рф, які збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох поплічників агресора.



Вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області, інформує СБУ.



Насамперед їх цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.



Крім цього, зловмисники інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.



Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.



Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.



Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS».



Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі.



Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.



Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.



Суд визнав зловмисників винними за:



▪️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.