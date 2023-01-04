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Спецпризначенці Нацгвардії знищили 12 БМП противника на Донеччині
У Донецькій області спецназівці Нацгвардії з початку року знищили чимало російської техніки, зокрема БМП та безпілотники.
Про це повідомляє МВС України.
"Завдяки ефективної роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони з початку року знищено 12 БМП, які окупанти намагаються використати для прориву нашої оборони", - розповіли у відомстві.
Загалом з початку року українські бійці Нацгвардії знищили понад 12 одиниць бронетехніки, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 БПЛА противника.
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