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Роман Лазоренко
головний редактор
17:07, Сьогодні

Навесні Україна очікує серйозного прориву - це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу, - Буданов

Навесні Україна очікує серйозного прориву - це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу, - Буданов

Навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування.

Про це в інтервʼю ABC News повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Lb.ua.

"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації", – сказав він, додавши, що "це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу".

Буданов висловив упевненість, що мета України буде досягнута – це вихід на кордони 1991 року.

"Наша мета, і ми її досягнемо, — це повернення до кордонів 1991 року, за якими Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", – повідомив він.

Стосовно майбутнього Росії як країни Буданов вважає, що є декілька сценаріїв, але трансформація РФ піде на користь усьому світу. 

"Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто казка", – додав він.

За словами Буданова, єдиною проблемою, яка залишається, є ядерний арсенал Росії "і неконтрольований режим", який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

"Країна-терорист, яка махає ядерною битою на всіх і погрожує, не є режимом, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення", – додав Буданов.

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#Буданов #війна #Україна #росія
Роман Лазоренко
головний редактор
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