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Окупантам треба гарматне мʼясо: в Горлівці скорочено термін видачі російських паспортів
Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле рф.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.
Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків рф.
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