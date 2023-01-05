Окупантам треба гарматне мʼясо: в Горлівці скорочено термін видачі російських паспортів

Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле рф.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків рф.