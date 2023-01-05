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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 109 720 окупантів та 3041 танк
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 810 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 109 720 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано;
- танків - 3041 (+3);
- бойових броньованих машин - 6108 (+2);
- артилерійських систем - 2051 (+12);
- РСЗВ - 426 (+2);
- засоби ППО - 215 (+0);
- літаків - 284 (+1);
- гелікоптерів - 271 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2);
- крилаті ракети - 723 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14);
- спеціальна техніка - 182 (+1).
Дані уточнюються.
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