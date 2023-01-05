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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 109 720 окупантів та 3041 танк

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 810 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 109 720 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано;

танків - 3041 (+3);

бойових броньованих машин - 6108 (+2);

артилерійських систем - 2051 (+12);

РСЗВ - 426 (+2);

засоби ППО - 215 (+0);

літаків - 284 (+1);

гелікоптерів - 271 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2);

крилаті ракети - 723 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14);

спеціальна техніка - 182 (+1). Дані уточнюються.

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