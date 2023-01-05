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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 5 січня, додатковий евакуаційний потяг - із Покровська до Львова.
Про це повідомляєпресслужба УЗ.
Зазначається, що потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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