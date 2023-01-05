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Під Бахмутом українські снайпери знищили трьох окупантів
Учора носії «руського міра» вкотре здійснили спробу штурму позицій Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Прикордонні снайпери відповіли заздалегідь підготовленими «подарунками». У результаті, флаєри з квиточками на концерт кобзона отримали троє «хороших рускіх». І тут варто зазначити ювелірну роботу снайперів, які працювали з дистанції понад 1500 метрів, інформує Прикордонна служба України.
Для більш атмосферного прийому «гостей» точку їхнього скупчення відпрацювали мінометні розрахунки прикордонників. Інформація про «щасливчиків», які отримали флаєри, уточнюється.
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