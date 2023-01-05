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  • Під Бахмутом українські снайпери знищили трьох окупантів
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні

Під Бахмутом українські снайпери знищили трьох окупантів

Під Бахмутом українські снайпери знищили трьох окупантів

Учора носії «руського міра» вкотре здійснили спробу штурму позицій Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Прикордонні снайпери відповіли заздалегідь підготовленими «подарунками». У результаті, флаєри з квиточками на концерт кобзона отримали троє «хороших рускіх». І тут варто зазначити ювелірну роботу снайперів, які працювали з дистанції понад 1500 метрів, інформує Прикордонна служба України.

Для більш атмосферного прийому «гостей» точку їхнього скупчення відпрацювали мінометні розрахунки прикордонників. Інформація про «щасливчиків», які отримали флаєри, уточнюється.

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#Бахмут #снайпери #окупанти #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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