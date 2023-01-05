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Кириленко: ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута, - ВІДЕО
Місто Бахмут зруйновано на понад 60%, окупантів вдалося відкинути за межі міста.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Зокрема, 4 січня внаслідок російських обстрілів загинуло двоє місцевих жителів.
«Які б спроби увійти в місто ворог не робив, він не просувається. Які б вони не робили просування, вони були відкинуті на колишні позиції, за межі міста. Насправді вони зараз перебувають на рівнинній спустошеній території, що також сприяє їхнім величезним втратам особового складу», — повідомив Кириленко.
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