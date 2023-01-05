Їй було 28 років: померла учасниця шоу "Голос країни", колишня донеччанка Катерина Давиденко, - ВІДЕО

У середу, 4 січня, стало відомо, що померла українська співачка, учасниця шоу Голос країни Катерина Давиденко. Їй було 28 років.

Про смерть співачки першою написала у себе в соціальних мережах Аліна Паш, яка товаришувала із Катериною Давиденко і підтримувала її під час шоу Голос країни в 2014 році, пише "НВ".

«Учора відлетіла на небо душа Каті Давиденко. Дівчини, котра вміла зачарувати голосом, харизмою, відкритістю і вогняним серцем. Перша моя донеччанка в житті, провідниця в свій рідний край та провідниця до естрадно-циркової академії, де ми вчились разом. Пригадую, як Катя мені проводила екскурсію Києвом, виштовхувала із мене мій страх великого міста, із широкою усмішкою казала, що все буде топ…

Катя залишиться назавжди для мене яскравим промінчиком серед хмар, із вогняним рудим волоссям, як я її вперше побачила на конкурсі Кришталеві Грона у Виноградові, де вона забрала гран прі. Така сильна, така справжня і неординарна.

Люблю. Лети, пташко! Світла пам’ять", — написала вона.

У коментарях Аліна Паш повідомила причину смерті співачки — пневмонія. Цей же діагноз вказують у коментарях в Instagram Катерини Давиденко.

Катерина Давиденко народилася в Донецьку, але більше 10 років жила в Києві. У 2014 році вона брала участь у шоу Голос країни. Катерина Давиденко потрапила в команду Святослава Вакарчука.