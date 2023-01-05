ЗМІ: «Шахтар» не влаштувала друга пропозиція «Арсеналу» щодо Мудрика

«Шахтар» відхиляє другу пропозицію «Арсеналу» щодо вінгера Михайла Мудрика.

Нагадаємо, що покращений запит лондонців становить 62 мільйони фунтів з урахуванням бонусів. Гірники відхилять пропозицію «Арсеналу», адже вона все ще далека від початкових вимог 85-88 мільйонів фунтів, пише "Терикон" за посиланням на Daily Mail.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін зараз також веде переговори з «Челсі» про можливий продаж Мудрика. За інформацією Daily Mail, ця ситуація може збільшити ціну на 21-річного українця для «Арсеналу».

Додамо, що у керівництва «канонірів» був оптимізм щодо завершення трансферу Мудрика цієї зими, але «Шахтар» продовжує ставити в приклад переходи Джека Гриліша до «Манчестер Сіті» та Антоні до «Манчестер Юнайтед», аргументуючи свої фінансові вимоги.