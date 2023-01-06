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  • ЗСУ покращили позиції в районі Білогорівки на Луганщині, мають успіх на напрямку Сватове-Кремінна
Ольга Романова
редактор
09:27, Сьогодні
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ЗСУ покращили позиції в районі Білогорівки на Луганщині, мають успіх на напрямку Сватове-Кремінна

ЗСУ покращили позиції в районі Білогорівки на Луганщині, мають успіх на напрямку Сватове-Кремінна

Сили оборони мають серйозні успіхи в Луганській області. На деяких напрямках вдалося відтіснити окупантів і просунутися вперед.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що українські захисники закріпилися в Білогорівці і трішки відтіснили від населеного пункту окупантів.

Є успіхи українського війська на напрямку Сватове-Кремінна.

"Там наші сили оборони мають успіх. Він не такий, як був у Харкові. Не треба там очікувати якихось таких проривів за добу чи 3-4 дні... Встигли підготуватись і вибудувати декілька ліній оборони. Російські окупаційні війська кидають туди постійно нові резерви (ОБРи, БАРСи, кадирівці, вагнерівці, свіжомобілізовані). Крок за кроком відвойовують Луганщину наші Сили оборони", - розповів очільник області.

Гайдай додав, що за минулий тиждень українські підрозділи на 2,5 км просунулися вперед у бік Кремінної. Росіяни одразу ж перекинули туди нові підрозділи вагнерівців для стримування наступу.

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#Луганщина #Гайдай #ЗСУ #окупанти #Кремінна #Сватово
Ольга Романова
редактор
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