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  • Росіяни планують підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях, зокрема, в Донецьку, - InformNapalm
Ольга Романова
редактор
09:48, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни планують підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях, зокрема, в Донецьку, - InformNapalm

Росіяни планують підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях, зокрема, в Донецьку, - InformNapalm

Є висока ймовірність, що на Різдво Христове росіяни підірвуть декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.

Про це повідомили в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

"За даними двох HUMINT-джерел InformNapalm, наближених до бойовиків "ДНР", є висока вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих рашистами територіях можуть бути заміновані та підірвані в час святкової ранкової служби 7 січня, щоб зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації", - йдеться в повідомленні.

На місцях терактів окупанти планують зняти уламки Himars, які зібрали з інших місць вибухів. Інформації, що саме росіяни хочуть підірвати, немає.

У спільноті додали, що вважають заяву президента РФ Володимира Путіна про так зване "різдвяне перемир'я" "непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором".

Жителів тимчасово окупованих територій закликали утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвами російської провокації. 

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

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#ДНР #ЛНР #Донецьк #Різдво #храми #окупанти
Ольга Романова
редактор
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