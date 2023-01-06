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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 110 тисяч окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 110 250 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 530 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3 064 (+23) од
- бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од
- артилерійських систем – 2 059 (+8) од
- РСЗВ – 431 (+5) од
- засоби ППО ‒ 215 (+0) од
- літаків – 285 (+1) од
- гелікоптерів – 272 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0)
- крилаті ракети ‒ 723 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
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