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Пригожин хоче контролювати шахти у районі Бахмута, – Reuters
Сполучені Штати вважають, що ставленик президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин хоче взяти під контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу підконтрольного Україні міста Бахмут.
Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім, інформує Lb.ua.
Пригожин є засновником найпотужнішого російського угруповання найманців – приватної російської військової компанії “Wagner Group”.
Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима, зазначає джерело видання.
Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях для фінансування війни Москви в Україні.
З майже 50 000 найманців “Вагнер” загинуло понад 4 100, ще 10 тисяч отримали поранення. Понад тисяча вагнерівців загинула у період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмута.
Наприкінці грудня Білий дім заявив, що група “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї для російських сил в Україні, що свідчить про розширення ролі групи в агресії РФ.
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