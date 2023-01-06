Пригожин хоче контролювати шахти у районі Бахмута, – Reuters

Сполучені Штати вважають, що ставленик президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин хоче взяти під контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу підконтрольного Україні міста Бахмут.

Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім, інформує Lb.ua.

Пригожин є засновником найпотужнішого російського угруповання найманців – приватної російської військової компанії “Wagner Group”.

Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима, зазначає джерело видання.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях для фінансування війни Москви в Україні.

З майже 50 000 найманців “Вагнер” загинуло понад 4 100, ще 10 тисяч отримали поранення. Понад тисяча вагнерівців загинула у період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмута.

Наприкінці грудня Білий дім заявив, що група “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї для російських сил в Україні, що свідчить про розширення ролі групи в агресії РФ.