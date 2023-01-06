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Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО
З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.
Також пошкоджене відділення місцевої лікарні — там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина.
Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє.
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