Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО

З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.





Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.

Також пошкоджене відділення місцевої лікарні — там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина.





Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє.