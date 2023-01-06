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  • Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:26, Сьогодні

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО

З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО, фото-1



Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО, фото-2

Також пошкоджене відділення місцевої лікарні — там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина.

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО, фото-3



Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє.

Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджене відділення місцевої лікарні, поранено людину - ФОТО, фото-4
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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстрілі #Курахове
Ольга Романова
редактор
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