Азаров жаліється, що його не пускають на окупований Донбас

Колишній голова уряду України часів Януковича Микола Азарова жаліється, що не його не пускають на окупований Донбас.

Про це повідомив журналіст та блогер Денис Казанський.

“Азаров пише, що його не пускають у ЛДНР. Характерно, що регіоналів так і зневажають по обидва боки лінії фронту. В Україні вони увійшли до історії як зрадники.

У Росії – як невдахи. Як не намагалися – не змогли стати своїми для тих, кому слугували”, - написав Казанський.