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  • На окупованій Донеччині на 20% зросли комунальні таріфи
Ольга Романова
редактор
13:22, Сьогодні

На окупованій Донеччині на 20% зросли комунальні таріфи

На окупованій Донеччині на 20% зросли комунальні таріфи

На тимчасово окупованій розпочалося підвищення тарифів на ЖКГ до рівня регіонів рф.

Процес триватиме 10 років.

"Враховуючи досить великий розрив у розмірах тарифів, що діють у "ДНР", порівняно з іншими регіонами РФ – у "ДНР" тарифи в 2-2,5 рази нижчі, ніж у Ростовській області – прийнято рішення про поступове (плавне) вирівнювання тарифів до рівня діючих у інших регіонах рф.

Процес вирівнювання тарифів з іншими регіонами рф розбитий на 10 років, починаючи з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2032 року", - йдеться у повідомленні.

Розмір "комунальної квитанції" у середньому зросте на 20%.

електроенергія - 1,87 руб. у разі споживання до 150 кВт·год, від 150 до 800 кВт·год - 2,54 руб. опалення (без лічильника) - 17,71 руб. за квадратний метр на місяць протягом усього року опалення (за лічильником) - 1392,40 руб. за 1 Гкал

холодна вода - 30,02 руб. за кубометр

водовідведення (стоки) - 13,93 руб. за кубометр

гаряча вода - 93,20 руб. за кубометр. Подача води населенню у зв'язку з непрацюючим каналом "Сіверський Донець-Донбас" поки що залишається безкоштовною. Для міст, що одержують воду із свердловин, оплата збережеться.

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#ДНР #комунальнітарифи
Ольга Романова
редактор
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