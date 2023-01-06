16:42, Сьогодні
Надійне джерело
Данілов: Україна виходить на передостанній етап війни
Україна зараз наближається до передостаннього, наступального етапу війни, вважає секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
У п’ятницю, 6 січня, Данілов опублікував у Facebook допис про те, як світ змінював ставлення до повномасштабної війни Росії проти України — «від партизанського руху до перемоги». Він поділив війну на чотири етапи і нагадав про основну зброю, яку передають Україні союзники:
1. Січень 2022 року. Партизанська війна:
NLAW, Stinger, Javelin.
2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:
HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
3. 2023 рік. Наступальна війна:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.
4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.
P.S. Ракетна і дронова програма України…", - зауважив Данілов.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень: Гіркін розповів подробиці удару по базі окупантів у Макіївці
Оголошення
10:36, 26 грудня 2022 р.
2
15:32, 30 грудня 2022 р.
2
15:32, 30 грудня 2022 р.
8
12:53, 29 грудня 2022 р.
12
live comments feed...