09:53, Сьогодні
З БМП Bradley і гаубицями: США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на 3 млрд доларів
Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. В його складі, серед іншого, вперше будуть БМП Bradley.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Пакет допомоги включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.
Зазначається, що цей пакет допомоги є найбільшим серед наданих Україні.
Крім того, 225 млн доларів з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та для розвитку військових можливостей на тривалий термін.
Також в рамках цього пакету США виділять 682 млн доларів країнам НАТО, що знаходяться на сході блоку, для закупівлі озброєнь.
У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Зокрема, до складу пакету входять:
- 50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;
- 100 БТРів M113;
- 55 MRAPs;
- 138 HUMVEEs;
- 18 155-мм самохідних гаубиць;
- ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.
Також Україна отримає:
- 70 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 155-мм снарядів Excalibur;
- 1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
- 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;
- 10 тис. 120-мм мінометних снарядів;
- боєприпаси HIMARS;
- 4 000 авіаційних ракет Zuni
- близько 2 000 протитанкових ракет;
- Снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси
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