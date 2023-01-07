З БМП Bradley і гаубицями: США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на 3 млрд доларів

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. В його складі, серед іншого, вперше будуть БМП Bradley.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Пакет допомоги включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Зазначається, що цей пакет допомоги є найбільшим серед наданих Україні.

Крім того, 225 млн доларів з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та для розвитку військових можливостей на тривалий термін.

Також в рамках цього пакету США виділять 682 млн доларів країнам НАТО, що знаходяться на сході блоку, для закупівлі озброєнь.

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Зокрема, до складу пакету входять:

50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;

100 БТРів M113;

55 MRAPs;

138 HUMVEEs;

18 155-мм самохідних гаубиць;

ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Також Україна отримає: