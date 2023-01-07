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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 110 740 окупантів та 3066 танків

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили близько 430 окупантів і багато військової техніки ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 066 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,

артилерійських систем – 2 062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

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