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Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини
З окупованих районів Донецької і Луганської областей росіяни вивезли до Москви 300 дітей “на лікування”.
Про це Луганська ОВА повідомила у Telegram.
Зазначається, що виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. Подекуди навіть вчителі в школах збирали з дітей гроші за можливість бути обстеженим.
“300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні “серйозних травм” першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомогою спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію”, – йдеться у повідомленні.
Однак до приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій “тяжкий стан”.
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