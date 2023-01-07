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  • Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини
Ольга Романова
редактор
12:21, Сьогодні
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Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини

Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини

З окупованих районів Донецької і Луганської областей росіяни вивезли до Москви 300 дітей “на лікування”.

Про це Луганська ОВА повідомила у Telegram.

Зазначається, що виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. Подекуди навіть вчителі в школах збирали з дітей гроші за можливість бути обстеженим.

“300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні “серйозних травм” першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомогою спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію”, – йдеться у повідомленні.

Однак до приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій “тяжкий стан”.

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#Донеччина #Луганщина #окупанти #Москва #діти
Ольга Романова
редактор
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