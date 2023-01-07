Соледар залишається під українським контролем: в ЗСУ спростували повідомлення про захоплення міста окупантами

Українські військові продовжують контролювати Соледар Донецької області. Повідомлення росіян про нібито окупацію міста — фейкові.

Про це в суботу, 7 січня, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, біля міста тривають важкі кровопролитні бої.

«Тільки з 00:00 вже було 76 обстрілів з боку окупанта в цьому напрямку. Та сталося 10 боєзіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб завдати максимальної шкоди ворогу в особовому складі та техніці. Та роблять все, щоб вирівняти тактичне положення і діяти згідно з тим, як вимагає оперативна обстановка. Деталі будуть, можливо трошки згодом», — сказав Череватий.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону також зазначив, що навколо міста продовжуються бої.

«Командування вживає максимальних заходів, щоб відновити ті положення, по яких частково ворог мав успіх. Точно знаємо, які заходи вживаються, які сили та хто долучається до цього», — розповів Кириленко й закликав слідкувати за повідомленнями Генштабу.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Юрій Мисягін підтвердив у Telegram, що Соледар перебуває під контролем України.

А журналіст Юрій Бутусов вранці 7 січня опублікував у Telegram своє фото з Соледара і заявив, що 46-та окрема десантно-штурмова бригада впевнено захищає місто.

На сторінці 46-ї десантно-штурмової бригади в Telegram вказано, що повідомлення про захоплення Соледара росіянами — це брехня, хоча окупанти мають певне просування.