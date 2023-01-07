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  • Зеленський призупинив громадянство одного мітрополіта і чотирьох архієпископів Донецької епархії УПЦ МП
Ольга Романова
редактор
17:41, Сьогодні

Зеленський призупинив громадянство одного мітрополіта і чотирьох архієпископів Донецької епархії УПЦ МП

Зеленський призупинив громадянство одного мітрополіта і чотирьох архієпископів Донецької епархії УПЦ МП

В список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента України, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. У розпорядженні видання є повний перелік осіб, що увійшли по указу президента:

  • Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді. 

  • Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана. 

  • Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія)

  • Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія)

  • Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор (нагадаємо, що після Собору УПЦ МП 27 травня, всі кримські параііі цієї релігійної організації висловили незгоду з його рішеннями та попросили Синод РПЦ прийняти їх в пряме підпорядкування).

  • Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти “керівництва єпархіальних структур”, зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії, яку зараз вивчає слідство.

  • Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія). Роменська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупинила поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.

  • Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський

  • Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря

  • Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії. 

  • Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар (про кримські епархіі - вище).

  • Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій, а даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР.

  • Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Нагадаємо, відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

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#Зеленський #УПЦМП #Донеччина #Луганщина
Ольга Романова
редактор
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