Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня: протягом доби відбулося 193 бойових зіткнень

Розпочалася 1705-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 193 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські війська завдали 83 авіаційних ударів, скинули 281 керовану авіабомбу, застосували 10 010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 24 — із реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, пункт управління безпілотниками й командно-спостережний пункт противника.

Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали двох авіаударів із застосуванням шести керованих авіабомб і здійснили 51 обстріл позицій українських військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися покращити свої позиції в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку окупанти провели шість штурмових дій у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви й Новоселівки. На Слов’янському напрямку противник атакував чотири рази в районі Кривої Луки. На Краматорському напрямку штурмових дій не зафіксували.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 13 атак у районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку противник 16 разів намагався просунутися в районах Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Василівки та Молодецького, а також у напрямку Добропілля, Красноподілля й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку російські війська 13 разів намагалися просунутися в районах Добропілля та Білогір’я, а також у напрямку Верхньої Терси, Копанів, Гуляйпільського й Єгорівки.

На Оріхівському напрямку зафіксували одну спробу атаки в бік Новояковлівки. На Придніпровському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявили.

Також російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Авіаударів зазнали Свеса, Паліївка та Писарівка.