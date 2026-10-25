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  • За добу захисники України знищили 1850 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:11, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1850 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1850 російських окупантів

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,57 млн осіб.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1850 солдатів армії РФ, а також військову техніку ворога.  Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року

Особовий склад:

близько 1 578 450 (+1 850) осіб

Озброєння та військова техніка:

 Танки: 12 447 (+3)

 Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)

 Артилерійські системи: 51 614 (+49)

 РСЗВ: 2 237 (+5)

 Засоби ППО: 1 725 (+3)

 Літаки: 449

 Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

 Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)

 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738)

 Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

 Кораблі та катери: 35

 Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

 Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)

 Спеціальна техніка: 4 856 (+4)

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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