На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 24 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Яровій. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 25 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громади загинула людина. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, кав'ярню, інфраструктуру і 4 автівки. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 2 автівки і 3 карети швидкої допомоги. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 4 багатоповерхівки.





