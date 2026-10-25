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  • На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:21, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 24 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Яровій. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 25 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громади загинула людина. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, кав'ярню, інфраструктуру і 4 автівки. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 2 автівки і 3 карети швидкої допомоги. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 4 багатоповерхівки.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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