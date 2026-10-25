10:21, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
За 24 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Яровій. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.
Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 25 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Яровій Лиманської громади загинула людина. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, кав'ярню, інфраструктуру і 4 автівки. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 2 автівки і 3 карети швидкої допомоги. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду; у Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 4 багатоповерхівки.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:22
Вчора
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 14 поранено
Оголошення
11:53, 22 жовтня
2
11:51, 14 жовтня
12:02, 15 жовтня