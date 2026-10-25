10:54, Сьогодні
В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО
У Центральному мікрорайоні тимчасово окупованої Макіївки вандали повалили та пошкодили статую дівчини, розташовану біля фонтану.
Обставини інциденту, а також інформація про можливих причетних до нього наразі невідомі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:22
Вчора
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 14 поранено
Оголошення
17:08, 14 жовтня
07:12, 14 жовтня
12:02, 15 жовтня
10:13, 13 жовтня
7