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  • В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні

В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО

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В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО

У Центральному мікрорайоні тимчасово окупованої Макіївки вандали повалили та пошкодили статую дівчини, розташовану біля фонтану.

Обставини інциденту, а також інформація про можливих причетних до нього наразі невідомі.

В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО, фото-1
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#Макіївка #вандали #скульптура
Ольга Романова
редактор
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