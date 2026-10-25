В окупованій Макіївці вандали розбили скульптуру дівчини біля фонтану, - ФОТО

У Центральному мікрорайоні тимчасово окупованої Макіївки вандали повалили та пошкодили статую дівчини, розташовану біля фонтану. Обставини інциденту, а також інформація про можливих причетних до нього наразі невідомі.

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Ольга Романова редактор