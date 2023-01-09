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На Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська, — Зеленський
Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
“Соледар тримається — там ще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптику землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму”, — сказав Володимир Зеленський.
За його інформацією, сьогодні до українських військових приїхав генерал Олександр Сирський. Він відзначив бійців нагородами за стійкість і організував на місці кроки, необхідні для зміцнення оборони. Зокрема, йдеться про перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупантах.
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