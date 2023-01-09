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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 111 760 окупантів та 3080 танків
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 111 760 осіб. За неділю, 8 січня, Збройні сили знищили близько 590 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 080 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 147 (+17) од,
- артилерійських систем – 2 069 (+4) од,
- РСЗВ – 434 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 856 (+7),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 809 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
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