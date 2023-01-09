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З початку широкомасштабного вторгнення окупанти вбили 1 295 жителів Донеччини
За минулу добу російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області – у Бахмуті та Соледарі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ще дві людини в області дістали поранення.
З початку широкомасштабного вторгнення окупанти вбили 1 295 жителів Донеччини, 2 833 людини були поранені внаслідок російської збройної агресії.
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