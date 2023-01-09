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  • Окупанти кинули на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнали втрат, – Сирський
Ольга Романова
редактор
11:40, Сьогодні

Окупанти кинули на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнали втрат, – Сирський

Окупанти кинули на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнали втрат, – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара. 

Про це йдеться у повідомленні Ukrainian Media Center. Згідно з ним, у Соледарі Сирський безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", – сказав Командувач Сухопутних військ.

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#Соледар #Сирський #вагнерівці
Ольга Романова
редактор
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