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Окупанти кинули на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнали втрат, – Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.
Про це йдеться у повідомленні Ukrainian Media Center. Згідно з ним, у Соледарі Сирський безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", – сказав Командувач Сухопутних військ.
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