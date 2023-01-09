У "ДНР" повідомляють про пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС внаслідок обстрілів

Окупанти повідомили про пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС внаслідок обстрілу 8 січня. Також пишуть, що загинули двоє співробітників Старобешівської ТЕС.



Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" та у місцевих соцмережах.



"На місці обстрілу працюють екстрені служби, розбирають завали. Імовірно, що мінімум дві людини, співробітники станції, можуть перебувати під уламками", - цитуються словами представників так званої "районної адміністрації ДНР".