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У "ДНР" повідомляють про пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС внаслідок обстрілів
Окупанти повідомили про пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС внаслідок обстрілу 8 січня. Також пишуть, що загинули двоє співробітників Старобешівської ТЕС.
Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" та у місцевих соцмережах.
"На місці обстрілу працюють екстрені служби, розбирають завали. Імовірно, що мінімум дві людини, співробітники станції, можуть перебувати під уламками", - цитуються словами представників так званої "районної адміністрації ДНР".
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