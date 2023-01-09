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  • На Харківщині будуть судити генерального директора молочноконсервного заводу, який поставляв молоко в "ДНР" та "ЛНР"
Роман Лазоренко
головний редактор
12:31, Сьогодні
Надійне джерело

На Харківщині будуть судити генерального директора молочноконсервного заводу, який поставляв молоко в "ДНР" та "ЛНР"

На Харківщині будуть судити генерального директора молочноконсервного заводу, який поставляв молоко в "ДНР" та "ЛНР"

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який є підприємцем, за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор молочноконсервного заводу у Куп‘янську під час окупації міста налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв‘язки з представниками РФ. З так званою «ВГА Купянского района» обвинувачений уклав договір поставки товару на загальну суму понад 3,5 млн гривень, інформує Харківська обласна прокуратура.

Крім того, з травня по вересень 2022 року гендиректор уклав контракти на реалізацію молочної продукції з підприємствами в окупованому Луганську на суму близько 100 млн гривень.

На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области сегодня состоялась поставка первой партии молочной продукции из Купянска в Донецкую Народную Республику».

Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу депутата правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.

На Харківщині будуть судити генерального директора молочноконсервного заводу, який поставляв молоко в "ДНР" та "ЛНР", фото-1

Наприкінці жовтня правоохоронці затримали депутата. Наразі він перебуває під вартою.

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#Харківщина #прокуратура #колаборант #ДНР #ЛНР
Роман Лазоренко
головний редактор
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