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На Харківщині будуть судити генерального директора молочноконсервного заводу, який поставляв молоко в "ДНР" та "ЛНР"
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який є підприємцем, за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор молочноконсервного заводу у Куп‘янську під час окупації міста налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв‘язки з представниками РФ. З так званою «ВГА Купянского района» обвинувачений уклав договір поставки товару на загальну суму понад 3,5 млн гривень, інформує Харківська обласна прокуратура.
Крім того, з травня по вересень 2022 року гендиректор уклав контракти на реалізацію молочної продукції з підприємствами в окупованому Луганську на суму близько 100 млн гривень.
На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области сегодня состоялась поставка первой партии молочной продукции из Купянска в Донецкую Народную Республику».
Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу депутата правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.
Наприкінці жовтня правоохоронці затримали депутата. Наразі він перебуває під вартою.
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