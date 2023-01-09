  • Головна
  • У боях під Бахмутом загинув відомий український спортсмен
Ольга Романова
редактор
14:03, Сьогодні
Надійне джерело

У боях під Бахмутом загинув відомий український спортсмен

У боях під Бахмутом загинув відомий український спортсмен

У неймовірно важких боях під Бахмутом загинув відомий український пауерліфтер і стронгмен Андрій Дмітрієв. Зв’язок із сумським силачем обірвався напередодні Нового року, а 5 січня стало відомо, що титулованого спортсмена не стало.

Про смерть рудобородого богатиря повідомила на своїй сторінці у Facebook Федерація стронгмену України, пише "Вільна Україна".

“Андрій Дмітрієв… Загинув, захищаючи Батьківщину… Багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту зі стронгмену, голова Сумського осередку ФСУ…

Завжди усміхнений і щирий Андрій! Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати.

Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та сумуємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі”, – відреагували у ФСУ.

Дмітрієв був обдарованим атлетом і знайшов себе у силовому спорті. Ставав багаторазовим призером чемпіонатів України зі стронгмену, був майстром спорту зі стронгмену та пауерліфтингу, а також працював головою сумського осередку Федерації стронгмену України.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го не став відсиджуватися в тилу, а вирушив захищати свою країну зі зброєю в руках. Останнім часом Дмітрієв тримав оборону на Донеччині, у пеклі на землі, як зараз називають Бахмут.

Зв’язок із спортсменом обірвався 31 грудня. Як пізніше стало відомо, український захисник зазнав поранення під Бахмутом, і воно стало для нього смертельним.

Друзі та близькі згадують Дмітрієва як дуже світлу і життєрадісну людину: “Ти назавжди залишишся у наших серцях! Завжди усміхнений! Життєрадісний! Хоробрий Воїн, який віддав життя за Україну! “Друже Андрію, твоя руда борода та посмішка закарбувалися у пам’яті на все життя! Буду пам’ятати тебе сильним і незламним!”, “Надзвичайно світла, позитивна і добра людина”.

Відомого українського богатиря смертельно поранили під Бахмутом
Відомого українського богатиря смертельно поранили під Бахмутом
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Бахмут #АндрійДмітрієв
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту