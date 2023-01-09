У боях під Бахмутом загинув відомий український спортсмен

У неймовірно важких боях під Бахмутом загинув відомий український пауерліфтер і стронгмен Андрій Дмітрієв. Зв’язок із сумським силачем обірвався напередодні Нового року, а 5 січня стало відомо, що титулованого спортсмена не стало.

Про смерть рудобородого богатиря повідомила на своїй сторінці у Facebook Федерація стронгмену України, пише "Вільна Україна".

“Андрій Дмітрієв… Загинув, захищаючи Батьківщину… Багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту зі стронгмену, голова Сумського осередку ФСУ…

Завжди усміхнений і щирий Андрій! Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати.

Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та сумуємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі”, – відреагували у ФСУ.

Дмітрієв був обдарованим атлетом і знайшов себе у силовому спорті. Ставав багаторазовим призером чемпіонатів України зі стронгмену, був майстром спорту зі стронгмену та пауерліфтингу, а також працював головою сумського осередку Федерації стронгмену України.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го не став відсиджуватися в тилу, а вирушив захищати свою країну зі зброєю в руках. Останнім часом Дмітрієв тримав оборону на Донеччині, у пеклі на землі, як зараз називають Бахмут.

Зв’язок із спортсменом обірвався 31 грудня. Як пізніше стало відомо, український захисник зазнав поранення під Бахмутом, і воно стало для нього смертельним.

Друзі та близькі згадують Дмітрієва як дуже світлу і життєрадісну людину: “Ти назавжди залишишся у наших серцях! Завжди усміхнений! Життєрадісний! Хоробрий Воїн, який віддав життя за Україну! “Друже Андрію, твоя руда борода та посмішка закарбувалися у пам’яті на все життя! Буду пам’ятати тебе сильним і незламним!”, “Надзвичайно світла, позитивна і добра людина”.