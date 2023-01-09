У Донецьку горів металопрокатний завод, - ФОТО, ВІДЕО

У неділю, 8 січня, у Київському районі окупованого Донецька у результаті обстрілів загорівся Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ).

Про це пише телеграм-канал "Збройні Сили ЗСУ. Війна з окупантами".

"Донецьк. Палає Донецький металопрокатний завод", - йдеться у повідомленні.

Також так званий "голова адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін повідомив про обстріл заводу.

"Продовжуються обстріли Київського району", - пише Олексій Кулемзін, який називає себе "головою адміністрації" міста, додавши, що "у 13:25 випущено 10 ракет із РСЗВ".

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Зазначимо, що Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ) знаходиться в районі Донецького аеропорту, в зоні активних бойових дій.