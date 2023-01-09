  • Головна
  • У Донецьку горів металопрокатний завод, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:57, Сьогодні
Надійне джерело

У Донецьку горів металопрокатний завод, - ФОТО, ВІДЕО

У Донецьку горів металопрокатний завод, - ФОТО, ВІДЕО

У неділю, 8 січня, у Київському районі окупованого Донецька у результаті обстрілів загорівся Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ).

Про це пише телеграм-канал "Збройні Сили ЗСУ. Війна з окупантами".

"Донецьк. Палає Донецький металопрокатний завод", - йдеться у повідомленні.
Також так званий "голова адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін повідомив про обстріл заводу.
"Продовжуються обстріли Київського району", - пише Олексій Кулемзін, який називає себе "головою адміністрації" міста, додавши, що "у 13:25 випущено 10 ракет із РСЗВ".
photo_2023-01-08_11-58-29.jpg

photo_2023-01-08_11-58-29.jpg

photo_2023-01-08_12-04-42.jpg

photo_2023-01-08_12-04-42.jpg

Зазначимо, що Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ) знаходиться в районі Донецького аеропорту, в зоні активних бойових дій.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #Донецькийметалопрокатнийзавод
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту