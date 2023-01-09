Росіяни готуються до мобілізації випускників шкіл на окупованих територіях Донеччини та Луганщини

Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов’язковий військовий облік".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає батьків школярів за можливості покинути тимчасово окуповані території та вивезти своїх дітей на безпечну територію.