Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 112 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня 2023 орієнтовно склали 112 470 окупантів. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 осіб.

Також є дані про враження ворожого судна. Дещо більше інформації щодо цього буде надано після уточнення, повідомили в Генеральному штабі.

Інші втрати: